بإطلالة جريئة هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، صور من أحدث ظهور لها اثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي بمراسي.

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

واطلت هيفاء وهبي بتنورة جينز مع Top بتصميم مختلف وصيفي بحمالات رفيعة بطبعات كرز، تاركة شعرها منسدل مع استخدام اكسسوار شعر فيونكة كبيرة.

أزمة هيفاء وهبي

سبق، اعلنت نقابة المهن الموسيقية يوم الجمعة الماضي انتهاء الأزمة بين هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، وإلغاء قرار إيقاف تصاريح الغناء الخاصة بها، وفي أول تعليق لها بعد التصالح، قالت: "شكرا لنقابة الموسيقيين ولتفهمها وتقريب وجهات النظر ولوقفتها جنبي، هي نقابتي وأي سوء تفاهم حصل أشكرهم إنهم ردولي حقي، وأكيد أنا دايما بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين، وبالنسبة لي اليوم حضورنا كلنا في النقابة يحل الخلاف".

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، انتهت هيفاء وهبي مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "ولاد المحظوظة" ومن المفترض عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف هيثم سعيد والإخراج للمخرج مرقس عادل.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هي اغنية "نحلة" من ألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.

كلمات أغنية “يا نحلة” لـ هيفاء وهبي

علشان أنضف منه وافوق

محتاجه غساله ومسحوق

وآخد مشاعري فومين

وانقعها في كلور

وأعصر قلبي واسيبه يومين

في الشمس منشور

كان بقعة كان تيت تيت تيت

كان فيروس في الزور

كان عدوى الله يكون في عونها

اللي عليها الدور

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك

كان هم كبير وانزاح

محبوسة ولقت المفتاح

وكإِن حياتي كان فيها تراب

بس أنا نفضته

كان عمري هيتسرسب

بس لحقته ولقطته

ويا ميلة بخته اللي بيغرز

ده يا ميلة بخته

واللي بينفد بجلده

ده يا حظه يا بخته