فاروق فلوكس: محمد رمضان ميقدرش يقدم دوري في "الراقصة والسياسة" لضعف موهبته

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن خلافه مع محمد رمضان، بسبب تصريحاته موضحا أن "رمضان"، لا يستطيع أن يقدم دوره في الراقصة والسياسي بسبب ضعف موهبته.



وتابع الفنان فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "فيلم الراقصة والسياسي اللي أنا عملته كان من 30 سنة، محمد رمضان يشوف كان عنده كام سنة في التوقيت ده؟.. مش زعلان منه دي وجهة نظر بس متأخرة".





وأشار "فلوكس"، إلى أنه ضد إعتزال الفنانين بسبب عدم عرض عليهم أي أعمال فنية، فكل ما قدموه كأن لم يكن، مؤكدا أنه يبلغ من العمر 89 سنة ويقوم حاليًا بتأليف نوع من أنواع الدراما الجديدة وأعتزل الفن حاليًا.



وأختتم الفنان فاروق فلوكس حديثه، قائلًا: "شكرًا لجمهوري على ما أعطتموه لي من حب وحنان واهتمام لي خلال فترة عمري بالفن، واللي بشوفه في الشارع والمحلات حب كبير جدا.. مهما قولت الناس بتحبني قد إيه مش هقدر أوفيهم حقهم، واللي عاوز يعرف محبة الناس ليا ينزل في أي مكان ويشوف".

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.