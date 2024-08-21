نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سامحني يا ابن بلدي".. المتحدث الرسمي للمهن الموسيقية يقدم رسالة اعتذار لـ محمد فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، باعتذاره رسمي للفنان محمد فؤاد عن سوء الفهم في تصريحه السابق، بعد الواقعة التي واجهت محمد فؤاد مع أحد المستشفيات، أثناء دخول شقيقه للطوارئ، لإعتقاده أنها مشادة كلامية مع الفنان ستمر بسلام وينتهي الأمر.

واعتذار المتحدث الرسمي بعد مشاهدته فيديوهات الواقعة، معلقًا: “فمن الطبيعي أن يكون الفنان منفعلا ومتوترا أو خائفا على شقيقه أن يفارق الحياة، هذه الحالة الطبية الطارئة كانت الدافع وراء تصرف الفنان محمد فؤاد، وكانت مبررا لتصرفاته التي لم تلقَ القبول عند طاقم التمريض، ومن هنا بدأت المعركة والتي لم يجد المتحدث مبررًا لقيامها من الأساس وحتى وإن كان هناك خطأ أو اندفاع من محمد فؤاد”.

وتابع: “نتحدث عن ظرف استثنائي يتمثل في قوة قاهرة، وسبب مفاجئ يثير حفيظة أي شخص برفقة حالة طبية طارئة قاربت على الموت لولا عناية الله سبحانه وتعالى”.



واعتذر الدكتور محمد عبد الله من الفنان محمد فؤاد، مع تقديم الشكر والتحية إلى أطباء مصر، قائلًا: "سامحني يا ابن بلدي مكنتش أعرف أن الأمور وصلت إلى هذا الحد في التعامل معك".