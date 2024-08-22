نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الحديث عن حقيقة مرضه.. عماد رشاد يتصدر ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عماد رشاد حقيقة إصابته بانزلاق غضروفي، مشيرا إلى أنه كان لا يستطيع تحريك رقبته أو ذراعه لكنه لم يصاب بإنزلاق.

قال عماد رشاد في تصريحات تلفزيونية "مكنش عندي انزلاق غضروفي، هو كان في حاجة مش فاهمها، مكنتش قادر أرفع رقبتي ولا أحرك دراعي وبالصدفة صديق قاللي على دكتور عملّي جلسة اسمها التردّد الحراري وبقيت أحسن".

تابع قائلا: "ذهبت إلى هذا الطبيب، وعمل لي جلسة علاج طبيعية لمدة خمس دقائق، ومن بعدها تمكنت من تحريك رقبتي وخف الألم في ذراعي".

كما تحدث عن مشاركته مع الفنانة منه شلبي في فيلم الهوية سلطان قائلا:'منة شلبي مش زميلة، هي تعرف بنتي من وهما أطفال، طول عمري بتكعبل في منة في البيت عندنا”.

وتابع عماد: “أنا كنت شايفها زي بنتي وهي شايفاني زي أبوها، كنا بنعمل بروفة ودموعنا نزلت، المخرجة قالت فيه إيه؟ قالت لها إحنا مش بنمثل في الفيلم إحنا في واقع ده أبويا وأنا بنته”.