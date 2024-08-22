نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يتصدر ترند جوجل بعد حفلته بالقلعة.. ما السبب ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم الفنان علي الحجار حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ ٣٢.

وكان قد شاركته المطربة الشابة شيماء يسري، في غناء أغنية بنت وولد، وحظت باشادة وتصفيق الحضور أكثر من مرة أثناء أداء الأغنية.

وقدم عددا من أغانيه الشهيرة مثل بوابة الحلواني، الزين والزينة، قلب الليل، عارفة.

وفي وقت لاحق، تحدث علي الحجار خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي عن أغنية "أجمل حاجة بجد فيكي مش عنيكي"، التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله. قال الحجار: "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتني الكلمات جدًا.. وصادف أننا كنا في عزومة مع بعض ومعنا شادي مؤنس الذي قام بتلحين الأغنية بشكل رائع، فقررنا تصويرها على الفور".

وأضاف: "اتكلمت مع شادي مؤنس ليلحن المقطع، فشجع صلاح عبد الله على إكمال الأغنية. وبعدها شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، والتقينا وصلاح أحب الأغنية جدًا بعد تلحينها".