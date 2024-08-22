رحاب الجمل للفجر الفني: أتمنى تقديم شخصية ديناصور

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رحاب الجمل عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها في عمل فني، ولكن إجابتها كانت غير متوقعة ومخالفة لما اعتاد الفنانون قوله عند طرح هذا السؤال. فهل يمكنك تخمين ما قالت؟

وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة للفجر الفني: "أتمني تقديم شخصية ديناصور، وأنا ديناصور 2024".

ويذكر أن تنتظر الفنانة رحاب الجمل عرض مسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي، والتي يتم عرضة الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" من بطولة كلا من ببطولته إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وهو من إخراج شادي عبدالسلام وتأليف نجلاء الحديني.

أخر أعمال رحاب الجمل

والجدير بالذكر آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.