أول منشور لـ حميد الشاعري بعد إهانة الحلاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - شارك الفنان حميد الشاعري، منشورا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، كأول منشور بعد أزمة إهانة الحلاق الخاص به في التجمع الخامس.

ولم يرد حميد الشاعري، على واقعة إهانة الحلاق، ولكنه شارك منشور يحس على الثقة في الله لأنه هو المسيطر على حياتنا، ونحن نعطي الثقة لمن لا نعرفهم كقائد الطائرة أو السفينة.

ظهر الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي تطبيق تيك توك، ظهر فيه خلال أزمة حدثت بينه في صالون حلاقة بالتجمع الخامس.

وفي بداية الفيديو، ظهر حميد الشاعري، جالسا على كرسي الحلاقة يطلب من صاحبه قصة شعر معينة ثم حدثت مشادة كلامية بينهما.

وتطور الأمر بين حميد الشاعري، والحلاق فقام من على كرسيه وخلع فوطة الحلاقة منفعلا، ثم ألقى بالفلوس على الأرض، وترك الصالون غاضبا.

رد محمد نادر - حلاق الفنان حميد الشاعري - على واقعة إهانته من الفنان أثناء قص شعره، التي أحدثت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقال حلاق حميد الشاعري، في مقطع فيديو: «الأساتذة اللي بيقولوا انت اكيد بوظتله شعره.. حميد الشاعري بيحلق معايا بقاله سنتين.. وفي مواقف مش زي ده بالظبط بس فيه برضو غلط وأنا كلمت مدير أعماله قلت له انا مش هقدر اشتغل تاني فشوفوا حد غيري يعني».

وتابع حلاق حميد الشاعري: «يقعد فترة ويجيلي تاني.. هو جاي للصنعة وجاي للحرفة.. وفي أول الحلاقة هددني بإنه هيروح لمحل من الشركات اللي فاتحة وكده يعني.. لكن رجعلي بعد ما شعره باظ اكتر من مرة في كذا مكان.. ورجعلي بس في تكبر».

واستطرد حلاق حميد الشاعري: «أنا شايف إن الفنان الحقيقي اللي يبقى محترم قبل اي حاجة لأن فنك ده مش هيفيدني بحاجة لو قليت ادبك عليا لأن هقل أدبي عليك برضو.. فكل الناس تعرف تقل أدبها.. بس كل واحد بيعمل بتربيته».

واختتم حلاق حميد الشاعري: «الحمد لله أنا ابويا معروف جدا الله يرحمه والحلاقة دي واخدها عن أبويا وعن جدي وجد جدي يعني في جدين دي مهنتهم.. وأنا دي مهنتي من بعديهم فمش عارف اقولكم إيه مش هقول على نفسي شاطر طبعا ولكن الحمد لله يعني وما توفيقي الا بالله انا معروف الحمد لله».