بالأخضر.. نادية مصطفى تتألق خلال حفلها بمهرجان القلعة

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أحمد جودة - القاهرة - طلت الفنانة القديرة نادية مصطفى على جمهورها أمس على مسرح المحكي من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء للدورته 32 باللون الأخضر.

بالأخضر.. نادية مصطفى تطل على جمهور مسرح المحكى بمهرجان القلعة

بالأخضر.. نادية مصطفى تطل على جمهور مسرح المحكى بمهرجان القلعة

الأغاني التي قدمتها نادية مصطفى خلال الحفل

وبدأت نادية مصطفى حفلتها بأغنية لمصر ثم حيت جمهورها وقدمت باقة من أغانيها المميزة أبرزها “ الصلح خير، وأكدب عليك للفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، سلامات، بحبك يا مصر، وجاي فى ايه ومسافر فى ايه، وقلبي ليك ميال، وغيرها ”

الحفل الثانية

وأحيا النجم علي الحجار الجزء الثاني من الحفل وقدم عددًا من أغانيه المميزة أبرزهم عارفة واللي بني مصر والزين والزينة والمال والبنون وذئاب الجبل وعدد آخر من أغانيه المميزة التي استمتع بها الجمهور على مدار ساعتين متواصلين.