قصور الثقافة تواصل دعم ذوي الهمم من خلال برنامج "أنا فنان.. أنا مبدع"

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر فعاليات البرنامج الصيفي المجاني المخصص لذوي الهمم، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بمتحف سوهاج القومي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتنا في إجازتنا"، يأتي هذا البرنامج بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى المشاركين.

ورش فنية متعددة لتطوير مهارات المشاركين

شهد البرنامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية، منها ورشة لتصميم الإكسسوارات قدمتها الفنانة آلاء عبد الرحيم، وورشة لتعليم أساسيات الرسم أشرفت عليها الفنانة خلود طه. كما قدمت الفنانة نهى صالح ورشة لتصميمات بالصلصال والطين الأسواني، بالإضافة إلى فقرة رسم على الوجه، بمشاركة نخبة من المثقفين وقيادات قطاع الآثار بسوهاج.

توسع الفعاليات الثقافية الصيفية في مختلف المحافظات

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تشمل مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا، بالإضافة إلى أنشطة وقوافل حياة كريمة، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية.

كما تتضمن الأنشطة ورش السينما، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، والمسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب، مثل مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم".