نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الخضري لـ "دوت الخليج الفني":" نفسي اشتغل مع بهاء سلطان والتلحين والتوزيع بيكملوا بعض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الموزع الموسيقي عمرو الخضري حالة من الإنتعاشة الفنية هذه الفترة فتم طرح عدة أغاني له بالإضافة للأعمال التي ينتظرها خلال الفترة المقبلة.

وكشف عمرو الخضري في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن أمنيته في التعاون مع بهاء سلطان والفرق بين التلحين والتوزيع.

تعاون مع بهاء سلطان

وقال:"نفسي أعمل حاجة للفنان الكبير بهاء سلطان سواء تلحين أو توزيع هبقى مبسوط جدا أكيد أني اشتغل مع صوت مهم ومن أقرب الأصوات لقلبي الحقيقة".



الفرق بين التلحين والتوزيع



وأوضح الفرق بين التلحين والتوزيع معلقًا:"بالنسبة للتلحين والتوزيع الأثنين بيكملوا بعض جدًا وأهم شيئ بينهم أن اللحن يضيف للتوزيع الموسيقي وأن التوزيع الموسيقي يضيف للحن لأن فيه أغاني بتبقى حلوة ك لحن والتوزيع يبوظها والعكس صحيح ف عشان كدة بقول أن الأثنين دايمًا بيكملوا بعض".



أعمال عمرو الخضري القادمة

وعن أعماله الفترة القادمة أضاف: "والفترة الجاية إن شاء الله بحضر شغل للفنان الكبير فضل شاكر وتامر عاشور ودياب وحماقي وآيتن عامر ومها فتوني".



آخر أعمال عمرو الخضري

يذكر أن آخر أعمال عمرو الخضري تعاونه مع تامر عاشور في أغنية وادع وداع وهى من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.



كلمات أغنية وداع وداع

جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

خلاص مفيش كلام ما علينا

قولي طب إيه اللي جابك

أوعى تضمن يوم ولائي

لحد قلبه في مرة ساب

كنت عارفك يوم هترجع

آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه

كان كفاية عليه الغياب