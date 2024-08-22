نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتصدر الأعلى مشاهدة.. أحمد حاتم وآية سماحة ثنائي ناجح في مسلسل" عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

برغم كونه أول عمل يجمع بين أحمد حاتم وآية سماحة، إلا أنه يظهر كيمياء فنية ملفتة بينهما من خلال تجسيدهما لشخصيتي عمر وزينات في مسلسل عمر أفندي الذي تصدر الترند وأصبح محل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعرض على منصة شاهد بالتزامن مع قناة ON TV.



يبدو أن هذه العلاقة ستتطور إلى قصة حب مع تقدم الأحداث، رغم اختلاف الزمن والثقافات بينهما، حيث أن زينات، التي تعيش في الأربعينات وتعمل راقصة استعراضية تبدو كفتاة بسيطة من طبقة شعبية، في حين أن عمر هو رجل قادم من المستقبل، متزوج ولديه إبنة، ويشغل منصب المدير التنفيذي في شركة كبرى. وعلى الرغم من الفوارق بينهما إلا أن كل لقاء بينهما يبرز انسجامًا فريدًا قد يشير إلى احتمالات وقوعهما في الحب.

سر الكيميا



تتجلى هذه الكيمياء بشكل أكبر في مشهد مؤثر، حيث يكمل عمر اللوحة التي رسمها والده لزينات، مما يدهشها بمهاراته الفنية ويعيد إليه شعورًا بالقيمة والإنجاز الذي كان قد فقده في حاضره.



يجعلنا ذلك نتساءل حول ما الذي سيجمع بين هذين الإثنين، نحن بانتظار المزيد من اللحظات التي قد تأخذ هذه العلاقة إلى آفاق جديدة، في قصة رومانسية تجمع بين سحر الماضي وتعقيدات الحاضر.

عمر أفندي



مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول علي، الذي يعيش مع زوجته وابنته حياة غير سعيدة لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة علي بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.