نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على قوافل قصور الثقافة بالبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلة ثقافية جديدة بقرية "فيشا" التابعة لمحافظة البحيرة، وسط إشراف الكاتب محمد ناصف.

ورش فنية متنوعة

انطلقت الفعاليات بمدرسة ديروط الابتدائية، حيث تضمنت عددًا من الورش الفنية التي شارك فيها طلبة المدرسة، وشملت رسم على الوجه، وتلوين، وصنع أقنعة وتيجان للأطفال، وأوريجامي، وحرف يدوية مثل الكروشيه والتريكو.

محاضرة عن دور الثقافة في بناء الأوطان

تضمنت القافلة محاضرة ألقاها الشيخ محمد هنة وعبد الوهاب خلاف، تناولت دور الثقافة في تربية الأجيال والمساهمة في بناء الوطن، إلى جانب ورشة اكتشاف المواهب.

ختام الفعاليات بعرض للإنشاد الديني

اختتمت القافلة بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.