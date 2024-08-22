نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرية عطف حيدر بالمنيا تستقبل فعاليات برنامج تعزيز المواطنة ونبذ العنف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت قرية عطف حيدر بالعدوة بمحافظة المنيا على مدار يومين فعاليات برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والانتماء، بالوحدة المحلية بالقرية، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي ذلك استمرارًا لبرنامج وزارة الثقافة المقدم بشكل دوري بقرى محافظة المنيا لنشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف والعنف.

المحاضرة التثقيفية حول قيم المواطنة

بدأت فعاليات اليوم الأول بالسلام الوطني، تلاه محاضرة تثقيفية بعنوان "ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن". تحدث فيها محمود أبو الليل، رئيس الوحدة المحلية، عن دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب، خاصةً في القرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية والفنية.

كما أشار محمد صلاح، مدير بيت ثقافة العدوة، إلى أن الثقافة تستهدف ترسيخ الهوية للنشء، حيث يعتبرون نواة المستقبل وحماة الوطن.

العروض الفنية وورش العمل للأطفال

تضمنت الفعاليات عرضًا تفاعليًا لمسرح العرائس بعنوان "قطرة مياه تساوي حياة"، الذي يهدف إلى تعريف الأطفال بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

كما أقيمت ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانتان هبة عبد الفتاح ومديحة شعبان، تم خلالها شرح مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، مع اكتشاف بعض المواهب في مجال الرسم.

معرض الكتب وإقبال أهالي القرية

شهدت الفعاليات إقبالًا من أبناء القرية على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعاره المخفضة. وقد ضم المعرض كتبًا متنوعة تغطي مختلف سلاسل إصدارات الهيئة.

تنظيم وتنفيذ الفعاليات الثقافية بالمنيا

قُدمت الفعاليات برعاية فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي. وتم تنفيذها من خلال بيت ثقافة العدوة ضمن سياق برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة، والتي تهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية ورعاية الموهوبين من أبناء قرى الصعيد.