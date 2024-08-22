انت الأن تتابع خبر مشاجرة ومشادة كلامية بين حميد الشاعري وحلاق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام من المشاجرة العنيفة التي اندلعت بين الفنان المصري محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، أشتعلت أزمة أخرى حصلت مع الفنان حميد الشاعري، مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لوسائل اعلام فإنه نشبت مشاجرة ومشادة كلامية جديدة، بين الفنان حميد الشاعري ومصفف شعر "حلاق" بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث وجه الحلاق تهم التعدي اللفظي والإهانة إلى حميد الشاعري، كما خرج بفيديو يوثق الواقعة.



وانتشر مقطع فيديو يظهر حميد الشاعري داخل أحد الصالونات أثناء حلاقة شعر رأسه، بينما ظهر استياؤه من عدم تساوي جانبي الشعر

وظهر محتدا في الكلام بهذا الشأن مع المصفف، الذي حاول تلبية رغبات الشاعري وتصفيف شعره بالطريقة التي تناسبه، إلا أن الشاعري



وقام فجأة وتوجه إلى باب المحل وإلقى بالنقود ثمن حلاقة شعره على الأرض. كما ظهر مصفف الشعر وهو يلتقط النقود من على الأرض



وبدأت مشادة كلامية مع الفنان، كما ظهر صوت مصفف الشعر أثناء عرض الفيديو معلقا على الأحداث حيث إن الفيديو من كاميرا مراقبة بدون صوت، وقال إنه وقت المشادة الكلامية مع حميد الشاعري، أقدم الأخير على سبه والبصق أمام الجميع، لكن هذا الأمر لم يكن واضحا في مقطع الفيديو .