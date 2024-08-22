انت الأن تتابع خبر والد حسام حبيب يشتم زوجة وكيل أعمال فان دام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم وليد التلباني وكيل أعمال الفنان العالمي فان دام، والد الفنان المصري حسام حبيب بشتم زوجته بعبارات نابية، وقدَّم ضده بلاغًا رسيمًا لمباحث الإنترنت في القاهرة.



ويأتي البلاغ بعد إساءة حسين حبيب للصحافية عبر الرسائل الخاصة، إذ طالبها بعدم التدخل في أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، بعدما شاركت فيديو يتحدث عن أزمة الفنانة بطليقها وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



ونشرت الصحافية نور، زوجة وليد التلباني، عبر حسابها في "فيسبوك"، منشورًا وصفت فيه حسين حبيب بـ"المتصابي"، وكتبت: "الحمد لله عملتلك محضر سب و قذف و أقسم بالله ما هسيب حقي وهتتحاسب على قلة أدبك و شتيمتك ليا بلفظ بذئ يعف اللسان عن ذكره أيها العجوز المتصابي و كله بالقانون" .