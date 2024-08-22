نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب تامر حسني وهنا الزاهد يتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انتشرت شائعات حول خطوبتهم واحتفالهم بعيد ميلاد تامر حسني.

سبب تصدر تامر حسني وهنا الزاهد التريند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله تامر حسني يرتدي بدلة، وهنا الزاهد بفستان وتاج، وسط احتفال فريق عمل فيلم "ري ستارت".

حقيقة خطوبه تامر حسني وهنا الزاهد

ولكن حقيقة الفيديو، هو احتفال طاقم تصوير فيلم" ريستارت" بعيد ميلاد تامر حسني، خلال تصوير الفيلم، وظهرت بجواره الفنانة هنا الزاهد وهي ترتدي فستان لونه وردي، وعلى رأسها تاج، خلال تصوير مشهد خطوبتهما الذي يتم تقديمه ضمن أحداث الفيلم.

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على المسرح في جدة

سبق، وفاجأ منظمو الحفل تامر حسني بتورتة عيد ميلاده على المسرح، ليعقب قائلا: "إيه المفاجأة دي يا جماعة، عيد ميلادي في السعودية وسط أهل جدة، شكرا ليكم"، ومازح تامر حسني الجمهور قائلا: "طب التورتة دي مش هتكفي الناس دي كلها، عايزين تورتة تكفي كل الناس دي"، وقام حسني بتقطيع التورتة وسط هتافات جمهور الحفل باسمه مع الموسيقى وكان حسني فاجأ جمهور الحفل بالتوجه إلى المسرح راكبا دراجة نارية، وسط موكب من مرافقيه بالدراجات النارية أيضا.

تامر حسني وهنا الزاهد في فيلم ريستارت

ومن جانبه، يواصل تامر حسني، تصوير فيلمه الجديد «ريستارت»، المقرر طرحه في السينمات قريبًا، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم ريستارت

وانتهي تامر حسني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد ريستارت في عدد من المناطق الشعبية في شبرا مصر وروض الفرج ، بعد تصويره مؤخرا لبعض مشاهد الفيلم بأحد الملاهي الليلية في منطقة الهرم، يشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج.

فيلم ريستارت ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية، واختار تامر حسني الوجوه الجديدة سيد أسامة «ميكا» الذي حقق نجاحًا في رمضان الماضي لينضم إلى فريق الفيلم، ويواصل صناع فيلم ري ستارت الاستعداد له حتى الآن وتصوير مشاهدهم ضمن احداث الفيلم ومن المقرر أن يتم طرح فيلم ري ستارت خلال الفترة القليلة المقبلة بعد انتهاء صناعه من تصوير مشاهدهم خلاله،