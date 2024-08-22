نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثالث مرة.. أحمد عبد العزيز صعيدي في فهد البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد عبد العزيز التحضير لمسلسله الجديد تحت اسم فهد البطل، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025 المقبل، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد عبد العزيز صعيدي في فهد البطل

تعاقد الفنان أحمد عبد العزيز على المشاركة في مسلسل فهد البطل، ويظهر ضمن الأحداث بشخصية رجل صعيدي واسمه غلاب، وهو عمدة قرية سمالوط، والتي تدور فيها أحداث العمل، ويعد هذة المرة الثانية لـ احمد عبدالعزيز بعدما جسد دور صعيدي لاول مرة في مسلسل ذئاب الجبل ومن ثم دموع في حضن الجبل.

بطلات مسلسل فهد البطل

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

موعد تصوير مسلسل فهد البطل

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، ويضم في بطولته ميرنا نور الدين، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

وكان آخر أعمال أحمد عبد العزيز هو مسلسل سره الباتع الذي عرض في سباق رمضان 2023، بطولة أحمد فهمي إخراج خالد يوسف وشارك في العمل كل من أحمد السعدني، حسين فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، منة فضالي، أحمد وفيق، نجلاء بدر وآخرين.

وأيضا شارك في مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وشارك في العمل كل من آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، خالد الصاوي.

أحدث أعمال أحمد عبدالعزيز

ويعد مسلسل جريمة منتصف الليل أحدث أعمال أحمد عبدالعزيز، الذي يقدم بطولته مع رانيا يوسف، والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول جريمة قتل طالبتين، تحدث في وقت متأخر من الليل، في مقر سكن إحداهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد.