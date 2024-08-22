نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة: توقعت وفاة أمي وأنا عمري 10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حمزة نمرة خلال لقائه مع إبراهيم فايق، عن تنبأ وفاة والدته التي رحلت عنه وهو في عمر 10 سنوات، وقال: أنا شخص قلوق جدًا، وسبب قلقي من الطفولة لما والدتي توفت وهي بتولد ووقتها كان عندي 10 سنين، وفي اليوم اللي قالولي إنها حامل حاجة وقعت في قلبي إنها هتموت بسبب الحمل ده، ومن وقتها بقيت بقلق من توقعاتي.

آخر حفلات حمزة نمرة

سبق، وأحيا حمزة نمرة وفرقته الموسيقية الأحد 18 أغسطس حفلًا، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32، والذي قام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قدم حمزة خلال الحفل باقة من ألمع أعماله الغنائية الشهيرة مثل: داري ياقلبي، ورياح الحياة، وفاضي شويه، ولعله خير، وعدد آخر من أبرز أعماله الغنائية.

آخر أعمال حمزة نمرة

وكان أخر أعمال حمزة نمرة هي أغنية يا سفينة، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب منذ سنة، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وجاءت الأغنية من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب

كلمات أغنية يا سفينة

بوصلة شاكك في اتجاهها

دوامات في البحر جاية

واللي بيطمن لي قلبي

في السفر صورتك معايا

توهة والمشهد ضبابي

كل مدى الليل يليل

يمكن الحيلة قليلة

بس أملي مش قليل

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

بكرة مش مضمون وأصلا

النهار ده حيرة أكثر

هو قلقي من نصيبي

عمره قدم ولا أخر

دفة المركب يا دايرة

كعبي طول العمر داير

آه يا قبطان روحه حايرة

كل رحلة وليها آخر

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

وصليني يا موجة عايش