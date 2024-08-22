نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح ساحق يشهده اليوم الأول لعرض مسرحية "على وضع الطيران" لشيكو وهشام ماجد في جدة..(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ ساعات فعاليات اليوم الأول لعرض مسرحية "على وضع الطيران" لشيكو وهشام ماجد،والتي رفعت المسرحية شعار "كامل العدد" في جدة.

عروض مسرحية "على وضع الطيران..

وانطلقت عروض مسرحية "على وضع الطيران" للنجم هشام ماجد بدءًا من أمس الأربعاء ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري كما يتم عرضها أيضًا نهاية الأسبوع القادم من 28 إلى 30 أغسطس، وذلك على سيتي ووك بجدة.

فريق عمل مسرحية "على وضع الطيران

جدير بالذكر أن مسرحية "على وضع الطيران"، من تأليف أحمد سعد والي،إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، أيمن مجدي،و بطولة كل من هشام ماجد، شيكو، مصطفى خاطر، ويزو، رحمة أحمد، وعدد آخر من النجوم، ومن انتاج آلاء الغزالي،وإخراج محمد أوتاكا

يذكر أن آخر أعمال شيكو كانت مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج محمد أمين

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال هشام ماجد فيلمأكس مراتي و تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول طبيب نفسى متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير، ويقوم ببطولة العمل: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، على صبحى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.