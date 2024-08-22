رمضان 2025.. تعرف على أحداث مسلسل فهد البطل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسله الجديد فهد البطل الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025، ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

أحداث مسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد تصوير مسلسل فهد البطل

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

بطلات مسلسل فهد البطل

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

تعاقد الفنان أحمد عبد العزيز على المشاركة في مسلسل فهد البطل، ويظهر ضمن الأحداث بشخصية رجل صعيدي واسمه غلاب، وهو عمدة قرية سمالوط، المسلسل مكون من 30 حلقة، ويضم في بطولته ميرنا نور الدين، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

اخر اعمال احمد العوضي

وكان اخر اعمال احمد العوضي هو مسلسل حق عرب، درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وايضا شارك في فيلم الإسكندراني، دارت أحداثه في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.