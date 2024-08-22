المخرج المصري معتز حسام يفتخر بإشادة النجم الأسباني إنريكي إرسي بفيلمه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج المصري معتز حسام عن سعادته البالغة بالإشادة التي أطلقها النجم الأسباني إنريكي إرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس لفريق عمل فيلم "موسم حصاد الكاكا"، والذي يشارك أرسي في بطولته.

إشادة إنريكي إرسي بفيلم موسم حصاد الكاكا

وأشاد إرسي بالفيلم وحالة المرح والفكاهة الموجودة فيه، مشيدًا أيضًا بالطريقة التي يعمل بها المخرج معتز حسام. وقال إنه لو عمل بهذه الطريقة في هوليوود، لنال جائزة الأوسكار.

وعلق حسام على هذه الإشادة قائلًا: "باعتباري مخرجًا مصريًا، تمكنت من إقناع نجم كبير مثل إنريكي إرسي، الذي شارك في العديد من الأعمال في الدول ذات الصناعة السينمائية الكبيرة والميزانيات الضخمة، بالمشاركة في فيلمنا. وهذا يعتبر وسامًا على صدري، لأنه اعتبرنا من أكثر الصناع المحترفين الذين قابلهم في حياته."

قصة فيلم موسم حصاد الكاكا

تدور أحداث فيلم موسم حصاد الكاكا في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين مثل محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم، وإنتاج شركتي كلاكيت للفنون ووان هاندريد ميديا برودكشن لمحمد عماد ومحمد الكومي، وتأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.