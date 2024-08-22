القاهرة - محمد ابراهيم - محجوب القاسم يطرح كليب أغنية ساعة الصبح على يوتيوب ويؤكد: ساعة الصبح رومانسية، كلماتها لذيذة ورايقة

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، كليب أغنية جديدة تحت عنوان "ساعة الصبح"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر عادل حراز، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.



كليب أغنية ساعة الصبح، رومانسية، راقصة، تم تصويرها ما بين القاهرة والإسكندرية، تعاون فيها محجوب القاسم مع المخرج سامح إبراهيم.



من جانبه أكد محجوب القاسم في تصريحات صحفية قائلًا: " كلمات أغنية ساعة الصبح، جديدة ولذيذة ورايقة، متفائل بها جدًا أن تلقى إعجاب الناس، بسبب كذلك اللحن والتوزيع".



وأضاف "القاسم": "فكرت في طرح أكثر من أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة بعد نجاح عيونك مدرستي التي طرحتها مؤخرًا، وهي الفكرة التي لجأ لها معظم المطربين الكبار حاليًا، لأن تنفيذ ألبوم غنائي يحتاج لعام كامل شغل، وبات طرح الأغاني منفردة يحقق انتشار أكبر وأسرع للمطرب".



وعن صعوبات سوق الغناء حاليًا أكد محجوب القاسم: "للأسف أصبح السوق مفتوح لأي شخص يريد الغناء، بغض النظر عن موهبته، ورأيي لن يحقق النجاح إلا المطرب صاحب الإنتاج والتسويق الضخم، الذي يقدم غنوة جديدة في كل تفاصيلها".

محجوب القاسم: أحضر لديو مع مجد القاسم في خامس تجاربنا معًا



وعن تعاونه مستقبلًا مع شقيقه مجد القاسم أكد: "نحضر لديو معًا خلال الفترة المقبلة نكشف تفاصيله قريبًا، في 5 تعاون يجمعنا معًا، بعد نجاحنا معًا في أغاني المرسيدس، بيتك بيتك، يالله يا عالم وغيرها".



وشدد: "أرفض فكرة المطرب المنتج التي لجأ لها البعض حاليًا، لأنني مؤمن أن المطرب شغله هو الغناء والتجسيل وتفاصيله، حتى ينجح ولا يقترب من خوض الإنتاج، لأن الأخير له ناسه المختصين وناجحين فيه".

كلمات أغنية ساعة الصبح لـ محجوب القاسم

تقول كلمات أغنية ساعة الصبح: " غير صوتك لما يكون سهران، مين خلا الليل يسهر بالليل، مع قمر الليل ويقول الحان، مين خلا نجوم الليل ترقص، وتغنى ياليل على انغامى، مين خلا النسمه تعدى قوام، على خصلة شعرك فى منامى، مين قال للمين وعملى كمين، خلا الياسمين كده ريحته تبان، مين غيرك انتى ياروح الروح، لوقلبك دق يرد الروح، وإن غابت عينك عن عينى، القانى جسد مافيهوش الروح".



