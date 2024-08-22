نادية الجندي تتألق في أحدث إطلالة شبابية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، أحدث ظهور لها، بإطلالة شبابية جريئه، وعلقت: “جمهوري الغالي وحشتوني”.

أحدث أعمال نادية الجندي

سبق، كشفت الفنانة نادية الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات، الذي تقدمه سهير جودة، على قناة النهار، عن أحدث أعمالها الفنية، قالت الجندي: أنا مُقلة في أعمالي الفنية ولكن عندما أعود إلى الجمهور أقدم لهم عمل مفيد ويسعدهم ويعيش في وجدانهم، وليس مجرد عمل عابر لا يقدم أي رسالة، وأنا أطمئن جمهوري أنني سأعود بعمل قوي سينال إعجابهم.

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر عمل فني لـ نادية الجندي من خلال مسلسل سكر زيادة، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، مأخوذ من فورمات أمريكية، ويتحدث عن 4 سيدات مطلقات وأرامل، يعيشن في فيلا واحدة، ويتم النصب عليهم في تلك الفيلا، ويظهر ذلك النزاع في البرومو إلى تم نشره مؤخرًا بين نبيلة عبيد ونادية الجندي وكل منهما متمسكة بامتلاك الفيلا، وتستكمل الحلقات المواقف التي تواجه هؤلاء النساء.

ابطال مسلسل سكر زيادة

وشارك في بطولة مسلسل سكر زيادة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، مصطفى أبو سريع، وظهر بالعمل بالعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، شريف سلامة، روجينا، طارق عبدالعزيز، وهنادي مهنا، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

نبذة عن نادية الجندي

ولدت الفنانة نادية الجندي 24 مارس 1946، بدأت مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 64 عامًا، تزوجت مرتين، وكان زواجها الأول من الفنان عماد حمدي عام 1962، وأنجبت إبنها الوحيد «هشام» وعاشت معهُ حتى عام 1974، والثانية من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978 إلا أنها انفصلت عنهُ عام 1995، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها (نجمة الجماهير)، ومن أهم أفلامها في تلك الفترة (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب).