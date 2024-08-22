شيرين تطرح رابع أغنيات ألبومها بعنوان "ومازال على البال"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شيرين منذ ساعات قليلة أحدث أغنياتها وهي أغنية جديدة بعنوان "ومازال على البال" وسرعان ما لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وحققت مشاهدات عالية عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي وبدأ الجمهور يتلقاها وينشرها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويذكر أن هذه الأغنية تقدم فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب لون جديد عليها إلا أنها قد برعت فيه وقدمته بأفضل شكل ممكن مما جذب الجمهور إليه منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

تفاصيل أغنيات شيرين من ألبومها الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب ثلاث أغنيات من ألبومها الجديد وهم (بتمني أنساك، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي) وقد لقوا إشادات واسعة من الجمهور وانتشار واسع منذ اللحظة الأولى التي طرحوا فيها، وبالرغم من أنهم قد حذفوا من موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" إلا أنهم حققوا مشاهدات عالية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

شيرين عبد الوهاب تحذر جمهورها

وأوضحت شيرين في بيان رسمي نشرته على حساباتها الجديدة، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها. وأكدت أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" والأغاني الجديدة التي من المقرر نشرها، ليس لها علاقة بها.

ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.

شيرين تقدم بلاغ للنائب العام ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد الممثل القانوني لشركة روتانا برقم 52484، وذلك عن واقعة قيام شركة «روتانا» بحذف المصنفات الفنية المملوكة لها المنشورة على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وهي:«اللي يقابل حبيبي، ها نحتفل، بتمني انساك».

كما أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، أن هذا البلاغ يأتي في اطار الحصول على حقوق موكلته وذلك بعد انتهاء التعاقد بينها وبين روتانا، مشيرًا إلى أن البلاغ تم احالته للنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في تلك الواقعة.

ومن جانبه وجهته الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها رسالة تحذير، حيث حذرت من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وأوضحت شيرين في بيان رسمي نشرته على حساباتها الجديدة، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها. وأكدت أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" والأغاني الجديدة التي من المقرر نشرها، ليس لها علاقة بها.