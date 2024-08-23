أحمد سعد يفتتح حفله بجدة بأغنية " إيه اليوم الحلو ده"

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان حفله أمس بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات جولة المملكة، بأغنية ايه اليوم الحلو ده، مما لفت انتباه الجمهور واشتغل الحماس وتفاعلوا مع الأغنية

كما قدم احمد سعد مجموعة من أغانيه المميزة منها وسع وسع التي كررها أكثر من مرة بناءًا على طلب الجمهور.

وكان الفنان أحمد سعد متصدرا للتريند صباح اليوم بعد تهنئة طليقته علياء بسيوني بمناسبة عيد ميلاده، وأثارت التهنئة جدلا حول عودة الثنائي لبعضهما مرة أخرى

حيث قالت له في بوست على انستجرام: "كل سنة وانت اطيب والذ واحد في الدنيا، كل سنة وانت منور حياة كل إلى حواليك وأنا أولهم.

وأضافت: وطبعا كل سنة وانت أحلى حاجة في حياتنا ودايما مقطعين بعض، مكنش ينفع اعدي اليوم ده من غير ما اقولك كل سنة وانت طيب يا حمادة".

وكان الفنان أحمد سعد قد انفصل عن زوجته علياء البسيوني في أغسطس 2023، وآثار خبر انفصالهما جدلا كبيرا خاصة لقيامها بمهاجمته بعد إعلان الانفصال.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو أغنية "سعودي وأسمر"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتفاعل معاها الجمهور بشدة وتزايدت المشاهدات حتى وصلت لـ 365 ألف مشاهدة.

وكان قد احتفل الفنان عمرو سعد، بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد سعد، وذلك من خلال نشر صورة ليعبر خاصية “ستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “عمرو” على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا برو".