الليلة الثامنة بمهرجان القلعة كاملة العدد.. إيهاب توفيق يستعيد ذكريات التسعينات وسط جمهوره (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

وسط أجواء فنية راقية تواصلت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد. بحفلين استثنائيين، جمعا بين الروحانية والتراث وبين الذكريات التي طبعت في أذهان محبى موسيقى وأغانى جيل التسعينيات.



فتح الفنان إيهاب توفيق سجل الذكريات على مسرح المحكى وسط حفاوة وتصفيق حار من حشد جماهيرى كبير حرص على التواجد لمشاهدة نجمه المفضل ، تغنى توفيق بمجموعة من أشهر أغنياته التي شكلت علامة فارقة في مسيرته الفنية مثل

" سحراني، أكتر من كده أيه، ملهمش في الطيب، الله عليك يا سيدي، عامل عامله، قدك، مراسيل، ميدلي مشتاق، عدي الليل، الأيام الحلوة، يا سلام، تترجي فيا.

الحفل الأولى

سبقه حفل فرقة الإنشاد الديني من إعداد الفنان مصطفى النجدى وأخراج مهدى السيد والذى تضمن عرض روحاني آسر، من التواشيح والإبتهالات والأناشيد التراثية والمعاصرة "منها أسماء الله الحسني، اللهم صلي علي المحبوب، نبينا الأمين، علي باب سيدنا النبي، مدد يا نبي، يا أيها النبي، الصبح بدا، يا منى عيني، لأجل النبي، توشيح صلاة الله، البردة الشريفة، الحضرة، صلوا عليه، طلعة البدر.