سلوى عثمان تكشف عن رأيها في عوامل نجاح العلاقة الزوجية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن عوامل نجاح العلاقة الزوجية وتأثير الحماة على زوجة الابن.



وقالت:"الحماة زي ما هي أم لـ ابنها أو بنتها المفروض تكون أم لـ الابن أو البنت اللي جايين عيلتها، وغصب عن الأم بتاخد صف اللي هي مخلفاه ولكن لازم يكون فيه توازن".



وأضافت:"لو أم عندها ابن وحيد هتعمل مشاكل مع مراته وده مش صح، لازم معاملة حسنة".

وتابعت:"الحماة هي المسئولة عن نجاح زواج ابنها أو بنتها، لأنها الأكبر وعندها خبرات، والأمهات القاسيين والأنانيين مش كتير،والأم ليها نظرة ومهمة في الاختيار".

وأشارت:"لو الراجل كويس وحصله وعكة مادية لازم البنت تقف معاه، وخدمة الزوجة لحماتها مش فرض ولا إلزام، ولو ليها بنات يبقى هما أولى بخدمتها".

وواصلت:" لو مفيش غير مرات الابن يبقى تكرمًا تساعدها، و مرات الابن تخدم حماتها لو محتاجة ليها أوي خاصة لو غريبة عنها، تاخد ثواب كبير".

آخر أعمال سلوى عثمان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل الوصفة السحرية، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.