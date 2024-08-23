انت الأن تتابع خبر منتج فيلم الملحد يؤكد: عرضه بنهاية الشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد" أن الفيلم سيتم عرضه بنهاية الشهر الجاري، وذلك ردًا على موجة الجدل التي أثيرت حول إيقاف العمل أو منعه في مصر.

وأضاف: أن "مصر بلد مستنير، ولم يتدخل أي طرف أو جهة لمنع عرض الفيلم، والتأجيل سببه الانتهاء من بعض أعمال المكساج الخاصة بالصوت". كما أشار إلى أن الفيلم حصل على التصريح الرقابي للعرض. وبسؤاله عما نشره مخرج الفيلم على صفحته على "فيسبوك"، والذي فسره الكثيرون بأنه يقصد منع الفيلم، قال السبكي إنه تواصل مع كافة صناع العمل لتوضيح حقيقة الأمر.

ونشر بعدها مخرج العمل محمد العدل منشوراً علي منصة "فيسبوك" يعتذر فيه لكل أصدقائه الذين دعاهم للعرض الخاص للفيلم. وأكد أن "الفيلم جاهز للعرض وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان" وأن الرقابة أصدرت تصريحاً بعرض الفيلم بعد شهور من المشاهدات وتصوير مشهد إضافي، مما زاد من الكلفة الإنتاجية علي منتج العمل الذي تحمل تكلفة الدعاية للفيلم ثم إزالتها بعد التأجيل.

ونشر العدل صورة الترخيص وإجازة الرقابة وأوضح أن هناك تعليقاً من الرقابة كُتب علي الورقة الأخيرة من السيناريو يشير إلي أن "الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام علي أهوائهم".

وتسبب تأجيل عرض فيلم "الملحد" بإثارة موجة من الجدل في مصر، إذ كان من المقرر أن ينطلق في دور العرض، الأربعاء 14 أغسطس (آب)، لكن قرار التأجيل المفاجئ قبل ساعات من عرضه فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، وما إذا كان يعكس ضغوطًا لمنع الفيلم من العرض نهائيًا.



هذا الجدل لم يكن وليد اللحظة؛ فمنذ طرح الإعلان الدعائي قبل أسبوعين وانتشار الحملة الإعلانية في شوارع مصر، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بردود فعل قوية، حيث شنّ البعض هجومًا على الفيلم، معتبرين أنه يروّج لأفكار تتعارض مع الدين ويشجع على الإلحاد. وزاد من حدة الجدل اسم الفيلم وكاتبه إبراهيم عيسى، الذي لطالما أثارت تصريحاته حول قضايا دينية مختلفة، جدلا واسعا.



هذا العمل السينمائي الذي يجمع نخبة من الممثلين مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، يحمل توقيع الكاتب إبراهيم عيسى في تأليفه، بينما يتولى إخراجه محمد العدل، وإنتاجه أحمد السبكي، كان قد تأجل لعدة سنوات، ليأتي الإعلان عن تأجيل عرضه مرة أخرى قبل وصوله إلى دور العرض بمثابة مفاجأة للجميع، ما أثار تكهنات واسعة حول ارتباط هذا القرار بالأزمات المحتدمة حول الفيلم، خاصة وأنه يتناول موضوعًا حساسًا مجتمعيًا.



الفيلم يتناول في إطار درامي قضية التطرف الديني والإلحاد، من خلال قصة الشاب يحيى، الذي يجسد دوره أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرده على أفكار والده الدينية الذي يؤدي دوره محمود حميدة الذي يظهر بصورة رجل ملتحٍ، ما يفتح الباب لصدام حاد بين الأب وابنه. وتم تصنيف الفيلم على أنه للكبار فقط، ويُسمح لمن هم فوق الـ16 فقط بمشاهدته.



وقبل موعد العرض المقرر بيومين، نشر كاتب العمل إبراهيم عيسى تغريدة على منصة "إكس" أشار خلالها إلى أعمال تم منعها سابقا، وقال في تدوينة لاحقة إن الفن أقوى من المنع، وهو ما فسرها البعض بأنها تشير إلى وقف عرض الفيلم .