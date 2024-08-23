نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. رانيا منصور تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة رانيا منصور تريند محركات بحث جوجل، بعد مشاركتها مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها.

وشاركة رانيا منصور الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة هادئة راقية وأنيقة حيث ارتدت فستان لونه وردي، وإكسسوارات خفيفة.



تعليقات الجمهور على صور رانيا منصور

وفورا من مشاركة الصور نالت الصور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات قمر ١٤،الجمال عدى الكلام، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنانة رانيا منصور



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا منصورمسلسل الوصفة السحرية ويشارك في بطولته عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد على، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور قصة مسلسل الوصفة السحرية في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان سنة أولى زواج، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.