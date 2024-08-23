نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كايروكي يشعل الأجواء في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق كايروكي حفلًا غنائيًا ضخمًا، أمس في جدة وتحديدًا على مسرح عبادي الجوهر، وسط حضور الالاف من جمهورهم السعودي هناك.

وقدم فريق كايروكي مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بالإضافة إلى أغاني الألبوم الجديد روكسي والذي طرحه أمير عيد مؤخرًا.

حفل مهرجان العملين

ويستعد فريق كايروكي لإحياء حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العملين فى دورته الثانية مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من إحيائه لحفل جدة.

أسعار تذاكر حفل كايروكي بمهرجان العلمين 2024



وجاءت أسعار تذاكر الحفل مقسمه لـ 4 فئات، الفئة الأولى العادية بسعر 600 جنيه، والفئة الثانية Early bird بـ 900 جنيه تم بيعها بالكامل، واستبدلتها الشركة بفئة Fanpit بـ 1200 جنيه، والثالثة طاولات تضم 6 أفراد بـ 50 ألف جنيه، ليصل سعر التذكرة للفرد نحو 8 آلاف جنيه، والرابعة والأخيرة لاونج يضم 8 أفراد بـ 80 ألف جنيه، ليصل سعر التذكرة للفرد 10 آلاف جنيه.

شروط حفل كايروكي بمهرجان العلمين 2024

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

- غير مسموح بالدخول والخروج المتكرر.

- لا يسمح بالدخول بعد غلق الأبواب.

أخر أعمال أمير عيد



كان آخر أعماله ألبوم روكسي وهو ميني يضم 5 أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر 3 فصول من الحكاية وكشف الفصل الأول باسم حاجات جوايا، والفصل الثاني اسمك ايه، وتم تصوير الأغاني على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلي أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.