أبرزهم أدهم سيلمان ومينا عطا وأمير صلاح الدين وهيثم سعيد.. نجوم تبرعوا للغناء لنازحين غزة بالمجان

القاهرة - محمد ابراهيم - قام فنانون مصريون يتكاتفون لإسعاد 500 طفل فلسطيني في حفل خيري، بعد أن أعلنت مروة أبو دقة، وهي فلسطينية تعيش في مصر، عن طلبها لعازف أو مطرب لحضور حفل خيري، وفوجئت بردود أفعال كبيرة.

ونشرت «مروة» عبر صفحتها قائلة: «صباح الخير يا أصدقاء، تعرفوا باند أو مغني أو موسيقي يحب يتبرع بإنه يغني ويعزف لـ500 طفل نازح من غزة، يبسطهم ويفرحهم ويبسطوه ويفرحوه كمان، أكون شاكرة جدًا ليكم وله»

و فورًا سارع الفنان مينا عطا وعبر عن رغبته في المشاركة وكتب على المنشور « تحت الأمر طبعًا»، و علق أيضًا المطرب الفنان أدهم سيلمان، وكتب «مساء الخيرات ممكن نتواصل وأنا يشرفني طبعا اشارك ولو بحاجه بسيطه في اليوم ده»، و عرض الفنان محمد عزت المشاركة وعلق «أنا جاهز جدًا».

و علق أيضًا الفنان المصري أحمد زكريا على المنشور لرغبته في الغناء لهم وقال «أنا معاكم طبعًا ربنا يقدرنا لأسعادهم».

ومنذ ساعات قليلة عرض الفنان شادي شامل المشاركة وكتب «معاكي»، وو أيضًا الفنان مجدي سليم وكتب «جاهز».

و بعد رؤية الفنان محمد محسن للمبادرة، أعلن رغبته في المشاركة، وعلق قائلًا: «أنا لسه شايف البوست ويا رب ما أكون اتأخرت، أنا كمان موجود وتحت أمركم وأتشرف بيكم»، وعرضت أيضًا المطربة المصرية سمر طارق المشاركة قائلة: «طبعا أحب أشارك في حاجة جميلة زي دي»،.

و بادرا الفنان هيثم سعيد بالمشاركه واسرع بطلب المكان والميعاد على الرسائل الخاصه به، وكتب قائلًا «أنا ممكن تبعت لي المكان والميعاد انبوكس» وأيضًا علق الفنان أمير صلاح الدين أحد أفراد بلاك تيما وطلب الميعاد والزمان قائلًا،« حددوا المكان والزمان».

ولم يقتصر الأمر على المطربين فقط ولكن أسرع الفنان هاني عادل الممثل بطلب رقم الهاتف للتواصل، وعلق قائلًا، «ممكن رقم تليفون للتواصل معاكم».

و لم يقتصر على هذا فقط بل عرض بعض الأشخاص المشاركة بدعم مالي، وكتب أحدهم: «طب حضرتك مش محتاجين وجبات وعصير للحفلة، بالله عليكي أجبريني بخدمتهم بأي حاجة».

و عبرت مروه عن فرحتها بردود الفعل الكبيرة، و أنها تأثرت بردود الافعال، ونشرت عبر «فيسبوك» تعبر عن سعادتها قائلة: «عمار يا مصر، تأثرت كتيرا لدرجة الخضة من كم الحب والدعم اللي شفته منكم جميعًا، بجد مشاعركم الجميلة ورغبتكم في مشاركة اطفال غزة يومهم والتخفيف عنهم، راح أوصلها للأولاد وأنا متأكدة أنها راح تسعدهم زي ما أسعدتني، بشكر كل الفنانين والأصدقاء اللي طلبو المشاركة، وإن شاء الله هرتب كل الأمور وهرد على كل الرسايل اللي وصلتني شكرًا من القلب».