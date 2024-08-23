نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. سيمون تحتفل بعيد ميلاد الموزع الموسيقي ومدير الفرقة باسم منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على الاحتفال بعيد ميلاد الموزع الموسيقي ومدير الفرقة باسم منير، حيث شاركت "سيمون" جمهورها بصورة لها برفقة الموزع الموسيقي باسم منير والمطرب عاصم فوزي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" عيد ميلاد سعيد الأخ والصديق الموزع الموسيقي المتميز ومدير الفرقة لسنوات باسم منير كل سنة وانت عزيز مع المطرب الرائع عاصم فوزي يوم جميل".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين.

وعلى صعيد آخر أحيت المطربة سيمون حفل غنائي ساهر بالساحل الشمالي، وذلك يوم 4 يوليو الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت سيمون خلال الحفل باقة من أروع أغانيها الجديدة والقديمة، وسط حالة من النشاط والطاقة الإيجابية.

آخر أعمال سيمون



وكانت آخر أعمال سيمون، هو مشاركتها بـ مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق العما نجاح جماهيري كبير.

وضم مسلسل صيد العقارب في بطولته بجانب الفنانة غادة عبد الرازق عدد من النجوم منهم: أحمد ماهر رياض الخولي، محمود عبد المغنى منال سلامة، مي القاضي، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج الدكتور أحمد حسن