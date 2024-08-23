عزيز الشافعي يشارك جمهوره بفيديو لايف بأغنية شاغل عيون الناس لمحمد حماقي في الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الرياض، مساء الأمس الخميس، حفلًا غنائيا أحياه الفنان محمد حماقي في محمد عبده أرينا، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA وبتنظيم شركة بنش مارك، .



حيث حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي على مشاركة جمهوره بفيديو لايف بأغنية شاغل عيون الناس في الرياض من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" شاغل عيون الناس لايف انترو حماقي حفل الرياض اليوم".



آخر أعمال عزيز الشافعي

و الجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية بكائيات، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، غناء عزيز الشافعي وكارمن سليمان

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي

على اللي فات على الأيام على اللي عملته أنا في نفسي

ويفهم مين ويعرف مين نهاري وحيد وليلي حزين

حبايبنا يا ناس غايبين

حبايبنا يا ناس غايبين ياريت البعد بينسي

بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي

يا ذكرى كل ما تخطر على بالنا

تفرحنا تزعلنا تعشمنا وتألمنا بتدبحنا

مريحناش نقابل ناس ولا الإحساس ده بيسيبنا

وعذبنا غيابكم عننا والله عذبنا

بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي

على اللي فات على الأيام على اللي عملته أنا في نفسي

ويفهم مين ويعرف مين نهاري وحيد وليلي حزين

حبايبنا يا ناس غايبين