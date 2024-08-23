نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الفعاليات وحفل غنائي ضخم مع كايروكي وتوليت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية ميرفت المليجي، موفدة قناة إكسترا نيوز، إن حفل الموسيقار عمر خيرت أمس الخميس مع الفنانة إسعاد يونس شهد نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من الجماهير، مشيرة إلى حوارها مع الموسيقار في أجواء المسرح الروماني.

وأضافت «المليجي» خلال تغطيتها مهرجان العلمين لقناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الجمعة يشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية والأنشطة المختلفة، والتنوع في الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، لافتة إلى أن اليوم الجمعة حفل «كايروكي» المنتظرة التي يشاركه بها توليت.

وأوضحت أن الجماهير تتحمس لمعرفة من يكون توليت، ومن المتوقع أن يلقى الحفل تفاعلا كبيرا من الجماهير، متابعة أن اليوم يشهد بداية مسرحية «البنك سرقوه» بطولة الفنان أشرف عبدالباقي والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهناك إقبال كبير على هذه النوعيات من المسارح.

وأكدت على أن إدارة المهرجان حرصت في اختياراها لنوعية المسرحيات اليت يتم عرضها سواء كانت مسرحيات تخاطب كل الجمهور أو مسرحيات لجذب انتباه الأفراد وانتقاء الفنانين المقربين للشباب.

وتابعت:«مهرجان العلمين يهدف إلى القيام بدعاية إعلانية لمدينة العلمين، فضلا عن أنه يستخدم قوته الناعمة في بناء الإنسان».