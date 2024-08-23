نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفلات صيف جدة تجمع أحمد سعد و"كايروكي" في ليلة حماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حفلة جماهيرية نظمتها شركة "بنش مارك" في أجواء مختلفة جمعت جمهور جدة في مسرح عبادي الجوهر أرينا أحياها النجم المحبوب أحمد سعد، ونجوم الروك فرقة "كايروكي"، والبداية كانت مع "جات الأسود" للفنان احمد سعد الذي استقبله جمهوره بحماس عالي، ورحب من جهته بعدها الفنان احمد سعد بالحضور وقال "دون زعل جمهور جدة احلى جمهور"، واكمل سعد فقرته بعدد من اغانية الذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من "اليوم الحلو دا"، "صدقيني"، "اختياراتي"، كما رحب احمد سعد وشارك كاتب وملحن مجموعة من اغانية على المسرح، وانهى وصلته بشكر للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك.

تفاصيل الحفل

جاءت الوصلة الثانية مع فرقة كايروكي التي اخذت جمهور جدة إلى "روما" بأول اغانيها، ورحبوا بعدها بالجمهور واكملوا فقرتهم بعدد من الاغاني التي عاش معها الجمهور أجواء الروك منها "يا ابيض يا اسود، لو كان عندي جيتار، الوقت فات، الزمان مش زماني التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور.