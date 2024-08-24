عاجل - "انفجرت وقلبت الموازين".. شيرين عبدالوهاب تكشف عن تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: أجرت الفنانة شيرين عبدالوهاب مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الشهير "الحكاية"، حيث كشفت عن أزمة كبيرة تجمعها بشركة روتانا للإنتاج الفني.

شيرين عبدالوهاب تكشف عن تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ما جاء في مداخلة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع الِإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وجاءت في نقاط كما يلي:

حذف أغاني شيرين

تحدثت شيرين عن قيام شركة روتانا بحذف بعض من أغانيها من المنصات الغنائية الشهيرة، وهو ما أثار استياءها.

أزمة مالية مع روتانا

كشفت شيرين أن شركة روتانا أخذت منها مبلغًا ماليًا قدره 8 مليون جنيه عن طريق الخطأ، وهو ما وصفته بأنها "فلوس عيالها".

مؤامرة ضد شيرين

شيرين عبدالوهاب اتهمت روتانا بالتآمر ضدها ومحاولة فرض سيطرة على نشاطها الفني.

تعويضات وشروط جزائية

أوضحت شيرين أن شركة روتانا تطالبها بتعويضات وشروط جزائية في محاولة للضغط عليها وإنهاء التعاقد.

رفض شيرين الحصري

أكدت شيرين أنها رفضت أن تكون حصرية لشركة روتانا في الحفلات، وهو ما أثار الأزمة بين الطرفين.

تواصل مع مدير روتانا

كشفت شيرين أنها تحدثت مع مدير شركة روتانا في مصر، وأوضحت له حقه في مقاضاة الشركة المسؤولة، ولكن الشركة اختارت إرسال إنذار لها شخصيًا.

استلام الأغاني

قالت شيرين إن روتانا امتنعت عن استلام الأغاني الجديدة منها رغبةً في جعلها حصرية في الحفلات.

حق ملكية الصوت

تحدثت شيرين عن أن روتانا تملك حقوق صوتها في تلك الفترة، وهو ما استغلته الشركة في فرض مطالب مالية.

شيرين مستعدة للسجن

في تصريح جريء، قالت شيرين إنها مستعدة لتجربة السجن ولا تخشى أي عواقب قانونية قد تترتب على أزمتها مع الشركة.

شيرين عبدالوهاب وتحدي الشركات

أكدت شيرين أنها قادرة على مواجهة الشركات الكبرى ولن تستسلم للضغوط.

شيرين وجمهورها

أعربت شيرين عن ثقتها الكبيرة في جمهورها، معتبرة أنهم السند والداعم الأول لها في أزمتها.

شيرين وقطار النجاح

قالت شيرين إنها مستمرة في مسيرتها الفنية وأن "قطارها" لن يتوقف مهما كانت العقبات.

الصمت الطويل

أشارت شيرين إلى أنها صمتت لفترة طويلة عن الحديث حول مشاكلها، ولكنها الآن قررت أن تعبر عن موقفها بوضوح.

شيرين والتراجع الفني

أوضحت أنها لن تتراجع عن الغناء وستستمر في تقديم أعمال جديدة لجمهورها.

الأزمة وصلت للقضاء

أكدت شيرين أن أزمتها مع روتانا وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث تتعامل مع القضايا وفق الأطر القانونية.

شيرين وتحديات المستقبل

قالت شيرين إنها مستعدة لأي تحديات قد تواجهها، سواء كانت قانونية أو فنية.

تصريحات شيرين الجريئة

أشارت شيرين إلى أن تصريحاتها قد تثير الجدل، لكنها مستعدة لتحمل أي تبعات.

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العلاقة مع طليقها

أكدت شيرين أن علاقتها بطليقها انتهت تمامًا، وأن حياتها الشخصية لا تؤثر على حياتها المهنية.

تواصل الأزمة