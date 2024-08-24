فن ومشاهير

بالقبلات.. هاني شاكر يحيي جمهوره بمهرجان القلعة الدولي

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القاهرة - محمد ابراهيم -  بالقبلات.. هاني شاكر يحيي جمهوره بمهرجان القلعة الدولى 
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 بالقبلات.. هاني شاكر يحيي جمهوره بمهرجان القلعة الدولى 
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 بالقبلات.. هاني شاكر يحيي جمهوره بمهرجان القلعة الدولى 
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 بالقبلات.. هاني شاكر يحيي جمهوره بمهرجان القلعة الدولى 

أحياء الفنان  القدير هاني شاكر حفل بمهرجان القلعة  الدولي للموسيقى والغناء مساء أمس والتي بدأت بالقبلات للجمهور وتحية لهم  وبدأ حفلته بباقة مميزة من أغانيه أبرزها “ بحبك أنا، بحبك يا غالى، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق فى الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبتلى السنين، مشتريكى، نسيانك صعب، غلطة، متهدديش، سألتك، لسة بتسألى، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتنى، ايه يا للى بحبك، عيشها من قلبك ” 

 

الحفل الأولى

وكانت تسبقه الفنانة إيمان عبد الغني التي قدمت بباقة من أغانى التراث المميزة مثل "  أما براوة، عيون القلب، من حبى فيك يا جارى، حلوة يا بلدى، إن راح منك يا عين، حارة السقايين، سهر الليالى، بتونس بيك، ألف ليلة وليلة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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