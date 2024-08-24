في ذكرى وفاة أمينة رزق.. تعرف على سر رفضها للزواج

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم السبت، 24 أغسطس، ذكرى وفاة أمينة رزق صاحبة أطول مسيرة فنية فى تاريخ السينما العربية، تألقت طوال مسيرتها الفنية حتى بلغت 80 عامًا، حيث توفيت 24 أغسطس 2003، وقد تميزت بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.



مولد أمينة رزق



ولدت أمينة رزق فى طنطا، وانتقلت مع أسرتها إلى القاهرة، وتحديدا إلى حى روض الفرج، كانت رفيقة طفولتها هى خالتها أمينة محمد، وكانت تعمل كفنانة، وهى أكبر منها سنا، وأكثر جرأة، أخذت أمينة الكبيرة يد أمينة الصغيرة واقتحمتا المسرح من باب الجمهور.

بدايتها الفنية



بدأت مسيرتها فى السينما من خلال فيلم "سعاد الغجرية"، ورغم كل تعجبات أمينة رزق إلا أنها مثلا قد جسدت دور الأم فى فيلم "بداية ونهاية" لصلاح أبوسيف، سنة 1960 ببراعة شديدة، وكان عمرها حينها 50 عاما،

وكانت أما لثلاثة من الرجال هم فريد شوقى وعمر الشريف وكمال حسين وفتاة وهى سناء جميل، مع العلم أن فريد من مواليد سنة 1920 أى أنه كان أصغر منها بعشرة أعوام فقط.

فى السبعينيات وما تلاها من عقود قدمت أمينة رزق دور الأم بكثرة وذلك فى أفلام مثل: "شاطئ العنف، والعاشقة، وأمهات فى المنفى، والأنس والجن، ودموع صاحبة الجلالة، وعتبة الستات"، وكذلك فى مسلسل "البشاير" مع الراحل محمود عبدالعزيز، بينما حازت على عدد من الجوائز فى دور صغير قدمته فى فيلم "أريد حلا" أمام فاتن حمامة سنة 1975.

سر رفض أمينة رزق للزواج

رفضت أمينة رزق الزواج نهائيا، وتكاثرت الأقاويل عن حالة عشق تمر بها لعميد المسرح العربى يوسف وهبى، ولم يكن انضمام أمينة لفرقة عميد المسرح العربى بداية حقيقية لفنها فحسب، وإنما كان بداية لحبها ليوسف وهبى الذى أعجبت بإنسانيته لكنها لم تجرؤ يوما على أن تفتح قلبها له خصوصا أنها لم تجد منه تجاوبًا.



وفاة أمينة رزق



توفيت أمينة رزق فى 24 أغسطس من العام 2003، بعد أن قدمت أكثر من 500 عملا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا.