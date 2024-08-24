نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لحادث سير.. إيمان أبو طالب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية إيمان أبو طالب، تريند جوجل، بعد تعرضها لحادث سير مروع ليلة أمس على طريق وادي النطرون، مما أدى إلى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث الذي تعرضت له الإعلامية إيمان أبو طالب

الحادث الذي تعرضت له الإعلامية إيمان أبو طالب، تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة، فقد أشار الفنان تامر شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى وجود شكوك حول إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان أبو طالب

لكن حالتها الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، وفقًا لمصادر مقربة منها أوضحت في تصريحات صحفية لها أن إيمان أبو طالب خضعت لعدة فحوصات طبية وأشعات للتأكد من حالتها، ورغم صعوبة حديثها، إلا أنها ليست غائبة عن الوعي وتستطيع التحدث بصعوبة، حالتها العامة مستقرة، وهي ملتزمة بتعليمات الأطباء بشأن العلاج والخطوات التالية في فترة التعافي.