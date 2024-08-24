بأوبريت ”من كل شبر في أرض مصر”.. قصور الثقافة تختتم الأسبوع 32...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:38 صباحاً - إبداعات مميزة للأطفال وكورال "أهل مصر" يغني: يا أغلى اسم في الوجود

محمد ناصف: رؤى جديدة بمشروع "أهل مصر" ومِنح للمتميزين والتأهيل للمشاركة في "المبدع الصغير"

اختتمت بقصر ثقافة بورسعيد، الجمعة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين، لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، الذي أقيم برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

شهد حفل الختام الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، وأمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

استهلت الفعاليات بتفقد معرض تضمن 133 قطعة فنية نتاج الورش الفنية والحرفية التي نفذت خلال الأسبوع وهي: المشغولات اليدوية، الحقائب بالشبك، الأركيت، الخيامية، الإكسسوارات بالخرز، إعادة التدوير، والرسم بالموسيقى".

ونقل "ناصف" تحية وزير الثقافة للحضور، معربا عن سعادته بمشروع "أهل مصر" الذي كان ينظر إليه بشغف كبير منذ بدايته، مؤكدا الاهتمام الكبير به كونه يحقق مبدأ العدالة الثقافية ويصل بالخدمات الثقافية والفنية إلى أقصى مكان في مصر.

كما قدم الشكر للقيادات والزملاء بهيئة قصور الثقافة، وأثنى على جهود جميع المدربين والقائمين على تنفيذ المشروع.

وأشار نائب رئيس الهيئة أن المشروع سيشهد في الفترة طرح رؤى جديدة، كإعداد استمارات تتضمن عناصر محددة لتسهيل التقديم على الأطفال، هذا بالإضافة إلى تقديم منح مالية للمتميزين من أبناء المحافظات الحدودية كبداية لهم لإقامة مشروع استثماري على أرض الواقع، في مجال الحرف التقليدية والتراثية التي تعلموها.

كما وجّه بضرورة رعاية الموهوبين، وخاصة المشاركين في الورش الإبداعية كالكتابة المسرحية والقصة القصيرة والشعر، وغيرها، وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "المبدع الصغير" التي تقدمها وزارة الثقافة، برعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وأعربت د. حنان موسى، عن سعادتها بما قدمه الأطفال من منتجات حرفية وإبداعية خلال الأسبوع الثقافي، وحثتهم على التمسك بالحلم والأمل، ونقل ما تعلموه من مهارات إلى أصدقائهم وذويهم، فهم بمثابة سفراء بمحافظاتهم وخط الدفاع الأول للوطن، مؤكدة على أن مصر ترعى أبناءها بكل الحب.

من ناحيتها استعرضت لاميس الشرنوبي، الجولات التثقيفية والزيارات الميدانية التى قُدمت طيلة فترة الفعاليات، وأثنت على الدعم المستمر من قِبل الوزارة وهيئة قصور الثقافة للمشروع الذي ساهم في تقريب المسافات المكانية، وقدمت الشكر للأطفال على الأداء المتميز وحرصهم على اختيار الورش بأنفسهم حسب ميولهم واهتماماتهم.

ثم بدأ حفل الختام الذي قدمه وأخرجه الفنان ماهر كمال، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع الثقافي، تصوير جمال الشرنوبي، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل.

كما شهد الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "شراع الحب" بطولة أطفال أهل مصر وإخراج إبراهيم فهمي، كما قدم الأطفال، سيناريو عن التمييز بين الأبناء نتاج ورشة "الكتابة الإبداعية" للسيناريست وليد كمال.

أعقب ذلك تقديم 3 فقرات نتاج ورشة "الأراجوز" للفنان ناصر عبد التواب، أما ورشة "الشعر" للشاعر محمود الحلواني كان نتاجها تقديم مقتطفات من قصائد سيد حجاب وصلاح جاهين، بالإضافة قصيدة عن الوادي الجديد وقصيدتين عن فلسطين.

ثم قدم كورال أهل مصر، عددا من الأغاني الوطنية، بمشاركة أكثر من 20 موهوبا، تدريب الفنان ماهر كمال، ويضم الكورال أطفال منطقة "أبو رماد" قدموا للمرة الأولى غناء رصينا على خشبة المسرح من خلال أغنية "يا أغلى اسم في الوجود".

واختتمت الفعاليات بفقرة الفنون الشعبية والتلقائية تدريب الفنان عمرو عجمي، تضمنت رقصات تعكس الفلكلور الشعبي للمحافظات الحدودية، وأوبريت "من كل شبر في أرض مصر" وسط تفاعل جماهيري كبير.

الأسبوع الثقافي نظمته هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

واستضاف الأسبوع الثقافي 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة "حي الأسمرات".

وشهد طوال فترة إقامته ١٤ ورشة فنية وحرفية، بجانب الزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء، والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.