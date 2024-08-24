نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت: عودة الماموث فيلم جديد من نوعه ومكتوب بشكل جيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بانضمامه لأسرة فيلم «عودة الماموث»، والذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة والتشويق.

تصريحات محمد ثروت في برنامج سبوت لايت

وأوضح محمد ثروت في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن فيلم «عودة الماموث» يناقش لأول مرة - الزومبي والرعب دون الدخول في منطقة الخيال العلمي، وقصة الفيلم مكتوبة بشكل جيد، كما أنه يتميز بإنتاج ضخم، نظرًا للديكورات والخدع البصرية.

محمد ثروت: هشام الرشيدي مخرج شاطر ويختار كادرات تصوير مميزة

وأشار محمد ثروت إلى أنه لأول مرة يتعاون مع المخرج هشام الرشيدي بفيلم «عودة الماموث»، متمنيًا استمرار التعاون في أعمال جديدة خلال الفترة القادمة؛ نظرًا لأنه مخرج شاطر ويختار كادرات تصوير مميزة.



