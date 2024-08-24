يسري نصر الله: أركز على الشخصيات التي تشتبك مع الناس في أفلامي كونها شبهي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج يسري نصر الله، عن الشخصيات التي يسعى دائمًا لتقديمها في أعماله الفنية سواء في السينما أو التليفزيون.

تصريحات يسري نصر الله في برنامج سبوت لايت

وأوضح يسري نصر الله، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «دايمًا الشخصية الموجودة في أفلامي هي الشخصية المختلفة اللي عايزة تشتبك مع الناس - اللي هي شبهي».

يسري نصر الله يكشف كواليس فيلم باب الشمس

وقال يسري نصر الله، على سبيل المثال الشخصية الرئيسية بفيلم «باب الشمس»، لشخص منبوذ إلى حد بعيد، ويروي حكاية هذا العالم، قائلًا: «خليل في الجزء الأول من الفيلم بيحكي حكاية زي أبوه المقاتل بكل الرومانسية التي تضمنها الشخصية، وفي الجزء الثاني مونولوج داخلي لخليل، وهو بيحكي من خلاله كيف أصبحت فلسطين الآن في المخيم؟»، وهذه الشخصيات تستهويني جدًا.

