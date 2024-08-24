انت الأن تتابع خبر فيديو رقص مي سليم وميس حمدان يحقق مليون مشاهدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالرغم من موجة الجدل التي رافقت فيديو رقص الفنانتين مي سليم وميس حمدان، إلا أن مقطع الفيديو استطاع أن يحقق مليون مشاهدة .



وفي التفاصيل، رقصت الفنانتان الشقيقتان ميس حمدان ومي سليم على وقع أنغام أغنية "أخينا" التي طرحتها الأخيرة قبل أيام قليلة، من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، وصولو أورغ محمود شاهين.



ونشرت مي سليم عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" فيديو جمعها بأختها الصغرى، ورصد رقصهما بعفوية، وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة في ساعات معدودة.



وأطلّت مي وميس بفساتين صيفية بامتياز من ناحية التصاميم والألوان الزاهية المتناسقة مع إيقاع الأغنية.



وفي سياق متصل، أنهت المطربة ذات الأصول الفلسطينية المقيمة في مصر تسجيل أغنية أخرى تحمل اسم "ملناش بديل" لتقديمها في ديو مع المطرب الشعبي إسلام الملاّح.



يُذكر أن آخر أعمال مي سليم الفنية، أغنية "إحنا كبنات" التي أصدرتها في عام 2022، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي .