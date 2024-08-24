أحمد صلاح حسني عن فيلم "عودة الماموث": نقدر ننتج أعمال مثل هوليود

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد صلاح حسني تفاصيل دوره في فيلم «أوسكار عودة الماموث»، مشيرا إلى أنه سعيد بخوض تجربة العمل بالشكل الحديث للجرافيكس السينمائية، معلقًا:" نقدر ننتج أعمال مثل هوليود".

تصريحات أحمد صلاح حسني في برنامج سبوت لايت

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: فخور بكوني جزء من فريق العمل لفيلم «أوسكار عودة الماموث»، خاصة أنه كان لدي اهتمام كبير بالتحضيرات قبل قراءة الورق.

وعلق أحمد صلاح حسني:" حفظنا كل البروفات اللي تمت قبل التصوير، والفيلم أخذ وقته كويس ومش مستعجلين علشان الفيلم فيه مخاطرة وصعوبة كبيرة".

واختتم قائلًا: "مشاهد الأكشن كانت صعبة واحتاجت فيزيائية عالية، واهتمام بكل التفاصيل وتمرينات قاسية جدًا، خصوصا بناء الشخصية نفسيًا وبدنيًا، والفيلم سيعرض في دول عدة وأتمنى أن ينال إعجاب المصريين وفخور بأني جزء من الفيلم".