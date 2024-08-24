إقبال كبير على ورش الأطفال والعروض الموسيقية في ختام القافلة الثقافية بقرية فيشا بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الجمعة، القافلة الثقافية والمسرح المتنقل التي أقيمت بقرية فيشا بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تقديم الخدمات الثقافية للمناطق الأكثر احتياجًا.

ورش فنية متنوعة للأطفال

استضافت المدرسة الابتدائية بالقرية عددًا من الورش الفنية التي قدمها فنانو قصور الثقافة للأطفال.

تضمنت الورش أنشطة مثل الرسم على الوجه، التلوين، الخرز، تدوير خامات الفوم جليتر، الطرق على القصدير، صناعة العرائس، ومبادئ الكروشيه والتريكو.

محاضرة عن أهمية العلم

كما تم عقد محاضرة بعنوان "أهمية العلم للمجتمع"، قدمها الشيخ محمد هنة، وعبد الوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة المحمودية، وعصام علام وكيل مدرسة عبد الله عاشور. تناولت المحاضرة قيمة العلم وأثره في تنمية المجتمعات.

اكتشاف المواهب وتكريم الأطفال

وشملت فقرات القافلة فقرة لاكتشاف مواهب أبناء القرية، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس. وتم تكريم الطلاب الموهوبين في الورش بتوزيع الجوائز عليهم وإهدائهم منتجات الورش تشجيعًا لمواهبهم.

تنظيم الفعاليات بالتعاون مع جهات مختلفة

جاءت الفعاليات بتنظيم من إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئاسة مركز ومدينة المحمودية.

عرض موسيقي لفرقة مصطفى كامل

واختتمت الفعاليات بعرض فني قدمته فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي. تضمن العرض مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية التي تفاعل معها الأهالي بشكل كبير، مثل "الليلة يا سمرا"، "إسكندراني"، "ما بلاش اللون ده معانا"، و"آه يا لاللي".