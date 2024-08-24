نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تشعل أجواء دمشق في حفل استثنائي بمشاركة جماهيرية واسعة وسط تفاعل غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت العاصمة السورية دمشق ليلة أمس، الموافق 23 أغسطس، حدثًا فنيًا مميزًا تمثل في حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي أقيم في مجمّع دمّر الثقافي - المسرح المكشوف.

الحفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث اكتظت المدرجات بمحبي نجوى كرم الذين توافدوا من مختلف المناطق السورية ليشاركوا في هذه الأمسية الغنائية المميزة.

منذ اللحظة التي أطلت فيها "شمس الأغنية اللبنانية" على المسرح، علت الهتافات والزغاريد من الجمهور، ما عكس مدى الحب والتقدير الذي يكنه لها الشعب السوري.

كان الجو مشحونًا بالحماس والإثارة، خاصة مع بدء أولى أغنيات الحفل التي ألهبت مشاعر الحاضرين.

نجوى كرم.. حب متبادل وتفاعل جماهيري مميز



في لفتة مؤثرة، عبرت نجوى كرم عن مدى اشتياقها للجمهور السوري بكلمات صادقة من القلب قائلة: "والله والله والله من قلب قلب قلبي اشتقتلكم".

وقد جاءت هذه الكلمات لتزيد من حماس الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل مع كل أغنية قدمتها نجوى خلال الحفل.

استمر الحفل في أجواء مليئة بالطاقة الإيجابية، حيث قدمت نجوى مجموعة من أغانيها التي تنوعت بين القديم والجديد.

ومن الأغاني التي لاقت تفاعلًا خاصًا من الجمهور كانت "تعا نقعد" و"يلعن البعد"، وهما أغنيتان من ألبومها الجديد.

وقد أظهر الجمهور حفظه التام لكلمات الأغنيتين، ما يعكس التأثير العميق لنجوى على محبيها.

إبداع فني وتفاعل ميداني مع الجمهور



لم يكن الحفل مجرد أداء غنائي، بل كان لقاءً مباشرًا بين نجوى كرم وجمهورها، حيث تألقت في التفاعل مع الحاضرين. تنقلت نجوى بين جوانب المسرح، وتحدثت مع الجمهور بشكل شخصي، مما أضاف بعدًا إنسانيًا حميميًا للحفل.

لم تكتفِ بالغناء فقط، بل شاركت في الرقص مع الجمهور واستجابت لهتافاتهم، مما أضفى على الحفل طابعًا فريدًا ومميزًا.

وكان من بين الفقرات المميزة في الحفل مشاركة فرقة للدبكة رافقتها في بعض الأغاني.

وقد كان من الملفت للنظر وجود طفل بين أعضاء الفرقة، ما أضفى لمسة من البراءة والفرح على الأجواء، وزاد من جمال وروعة الحفل.

احتفاء جماهيري بنجوى كرم وتفاعل كبير مع أغانيها الجديدة



كان الحفل بمثابة لقاء عائلي بين نجوى كرم وجمهورها السوري، حيث ظهر تفاعلهم ومحبتهم الكبيرة لفنها وأغنياتها.

أبدعت نجوى في تقديم أغانيها بإحساس عالٍ وأداء فني متميز، مما جعل الحفل يومًا لا يُنسى. وقد كان هذا الحفل تتويجًا لمسيرتها الفنية الناجحة وتأكيدًا على مكانتها الكبيرة في قلوب محبيها، خاصة في سوريا. وبهذا الحفل، تسجل نجوى كرم نجاحًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سلسلة نجاحاتها، حيث شهدت دمشق واحدة من أروع الحفلات الغنائية التي لم تشهدها المدينة منذ سنوات طويلة.

إطلاق كليب "تعا نقعد" عبر منصات روتانا



وفي سياق متصل، أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كليب أغنية "تعا نقعد" لنجوى كرم عبر موقع يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي، بالتزامن مع الحفل. الأغنية من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وقد عبرت نجوى عن حماسها لإطلاق الأغنية الجديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، خاطبت جمهورها قائلة: "تعا نقعد.. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا".

وقد انتشرت الكواليس الخاصة بتسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي هادي شرارة، مما أثار حماسة الجمهور لمشاهدة الكليب الجديد الذي تم تصويره في بيروت تحت إدارة المخرج بيار خضرا.

تألق متواصل ومسيرة فنية ناجحة



لم يكن الحفل مجرد عرض فني بل كان حدثًا يبرز ارتباط نجوى كرم بجمهورها السوري الذي يكن لها الكثير من الحب والاحترام. وقد أظهرت نجوى خلال الحفل قدرتها على التألق والإبداع في كل مرة، مؤكدة على مكانتها كواحدة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي.