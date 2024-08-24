لهذا السبب هيفاء وهبي تتصدر التريند

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احيت امس، حفلًا غنائيًا في كفر الشيخ، قدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، هو اللقاء الأول لها مع الجمهور المصري بعد رفع الإيقاف عنها من نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في مصر.

سبب تصدر هيفاء وهبي التريند

وظهرت هيفاء وهبي، خلال حفلها في كفر الشيخ، بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطالا أزرق، وتوب كت لامع، وحرصت خلال الحفل على ممازحة الجمهور، وتألقت خلال الحفل بباقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة من بينها “ملكة جمال الكون، رجب، يا نحلة”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

حضور رجل مسن حفل هيفاء وهبي

ومن جانبه، أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الفنانة هيفاء وهبي، بعد ساعات من حفلها الغنائي، التي أحيته ليلة أمس الجمعة 23 أغسطس، في كفر الشيخ، وذلك بسبب حضور رجل مسن هناك مرتديا جلباب أبيض وطاقية بيضاء، ليفتح باب من التساؤلات على السوشيال ميديا حول سبب حضوره بين جمهور أغلبهم من الشباب والمراهقين.

زيارة هيفاء وهبي لـ أحد متاجر الأزياء

وشاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث صورها في الساحل الشمالي، حيث زارت أحد متاجر الأزياء، لتفاجأ بتجمهر جمهورها وتقديم التحية لها عبر الأبواب الزجاجية الخاصة بالمتجر، وبمجرد خروجها تجمهر حولها وحول سيارتها لالتقاط الصور معها والتعبير عن حبهم لها.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، هي أغنية تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان، وايضا طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد، فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير.