نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أفلام.. أسر ياسين يعيش حالة نشاط فني في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أسر ياسين على فيلم " إن غاب القط" من إخراج سارة نوح ومن بطولة هنا الزاهد ومن المقرر بدء تصويره قريبا بعد انتهاء هنا الزاهد من تصوير فيلمها الجديد " ري ستارت".



كما يواصل أسر ياسين تحضيراته لفيلم " الشايب" المدعوم من هيئة الترفيه والمملكة العربية السعودية ومن المقرر تصويره قريبا

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»، بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

آخر أعمال أسر ياسين فيلم "ولاد رزق 3" بطولة عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.