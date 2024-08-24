نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي.. أستعد لعمل ميوزيكال كبير بعد نجاح 'هوب هوب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ساندي عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنية هوب هوب التي أصدرتها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم .

وأكدت ساندي خلال لقاءها مع الإعلامي أحمد عزالدين على بالتعاون مع عزيز الشافعي دائما مختلف ومثمر وأنها سعيدة بردود الفعل الكبيرة للأغنية قائلة "الأغنية مش معبرة عن حالتي العاطفية حاليا خالص وأصلا أنا مش شبه كلامها والراجل اللي مبيمسكش فيا مع السلامة أصلا".



وكشفت ساندي عن مواصفات فتى أحلامها الفترة المقبلة قالت "كل فترة في حياتي متطلباتي بتتغير بس أهم حاجة يكون بيحبني وطيب وعاقل لأن أنا شقية ومجنونة شوية ولو ارتبطت مش هعلن عن حياتي الشخصية على السوشيال ميديا كتير لأن القيل والقال بقى كتير أوي بالذات وقت الاختلافات فالناس ليها دعوة بفني أكتر من حياتي أو مشاكلي الشخصية".



ووجهت ساندي خلال لقاءها رسالة للفتيات بعد الأزمات الأخيرة مع أوبر ووسائل النقل الذكية "البنات بقى لازم تشيل سيلف ديفنس لأن ده بقة الحل الوحيد وأتمنى شركة أوبر تركب كاميرات في العربيات أو تشترط وجودها".



وأكدت ساندي أنها تستعد لعمل ميوزيكال ضخم الفترة المقبلة في مجال التمثيل.

آخر أعمال ساندي



يذكر أن آخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق