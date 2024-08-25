نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز النجوم الذين غنوا لمدينة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الإسكندرية هى عروسة البحر المتوسط بلد العشاق والشعراء، تغنى باسمها العديد من الشعراء والمؤلفين، كان يهرب إليها نجوم الزمن الجميل للاسترخاء والاستمتاع بجمالها، وعشاقها حاليا يفضلون الذهاب إليها فى فصل الشتاء لأجوائها الجميلة والمختلفة عن باقى المدن، ينهال عليها المطر وكلما اقتربت من البحر كلما شعرت بالدفء.

وغناها عباقرة الغناء المصرى والعربى، من بينهم محمد منير، فيروز، محمد الحلو وغيرهم.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الفنانين الذين غنوا لمدينة الإسكن

يا إسكندرية – محمد منير من تأليف أحمد فؤاد نجم



شط –فيروز

إسكندرية- إيمان الطوخى تلحين عمر خيرت



عمار يا إسكندرية- محمد الحلو من مسلسل "زيزينيا" تأليف أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى



"إسكندرية الصبية" حنان ماضى

محمد عبد الوهاب:

محمد عبد الوهاب هو أحد أبرز المطربين المصريين في القرن العشرين. له العديد من الأغاني الرائعة التي تُغني عن جمال الإسكندرية وبحرها الأزرق. من أشهر أغانيه "يا إسكندرية" و "ليالي الإسكندرية".

أم كلثوم:

تُعتبر أم كلثوم الفنانة الأولى في مصر والوطن العربي. لها أغنية شهيرة بعنوان "ليالي الإسكندرية" التي تصف جمال وأجواء هذه المدينة الساحلية.

عبد الحليم حافظ:

كان عبد الحليم حافظ من أبرز المطربين في مصر في الخمسينيات والستينيات. له أغنية "إسكندرية يا بلدي" التي تُمجّد مدينة الإسكندرية وتصف جمالها الطبيعي والمعماري.

شادية:

شادية هي واحدة من أشهر المطربات في تاريخ الفن المصري. لها أغنية "إسكندرية يا حبيبتي" التي تُعبِّر عن حبها الكبير لهذه المدينة الساحرة.

وردة الجزائرية:

وردة الجزائرية هي مغنية وممثلة جزائرية شهيرة. لها أغنية باسم "إسكندرية" التي تصف جمال هذه المدينة المصرية الخلابة.